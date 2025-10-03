Utforska Ethernity Chain(ERN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ERN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Ethernity Chain(ERN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ERN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Ethernity Chain (ERN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Ethernity Chain(ERN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Ethernity Chain (ERN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ethernity Chain(ERN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Totalt utbud: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Cirkulerande utbud $ 24.03M $ 24.03M $ 24.03M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.31M $ 3.31M $ 3.31M Högsta någonsin: $ 73.86 $ 73.86 $ 73.86 Lägsta någonsin: $ 0.083222 $ 0.083222 $ 0.083222 Aktuellt pris: $ 0.110331 $ 0.110331 $ 0.110331 Läs mer om priset på Ethernity Chain(ERN) Köp ERN nu! Ethernity Chain (ERN) Information Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain! Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ERN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ERN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn