Etherland Pris idag

Livepriset för Etherland (ELAND) idag är $ 0.00140529, med en förändring på 3.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ELAND till USD är$ 0.00140529 per ELAND.

Etherland rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 57,453, med ett cirkulerande utbud på 40.88M ELAND. Under de senaste 24 timmarna handlades ELAND mellan $ 0.00139604 (lägsta) och $ 0.00147741 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.447864, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00134211.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ELAND med +0.36% under den senaste timmen och -10.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Etherland (ELAND) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 57.45K$ 57.45K $ 57.45K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 57.65K$ 57.65K $ 57.65K Cirkulationsutbud 40.88M 40.88M 40.88M Totalt utbud 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

Det aktuella börsvärdet för Etherland är $ 57.45K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ELAND är 40.88M, med ett totalt utbud på 41024063.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 57.65K.