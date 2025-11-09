Etherex Liquid Staking Token Pris idag

Livepriset för Etherex Liquid Staking Token (REX33) idag är $ 0.119587, med en förändring på 2.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för REX33 till USD är$ 0.119587 per REX33.

Etherex Liquid Staking Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,154,440, med ett cirkulerande utbud på 84.91M REX33. Under de senaste 24 timmarna handlades REX33 mellan $ 0.119313 (lägsta) och $ 0.128625 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.583351, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.109445.

I kortsiktigt resultat, rörde sig REX33 med -0.44% under den senaste timmen och -30.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.15M$ 10.15M $ 10.15M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.16M$ 10.16M $ 10.16M Cirkulationsutbud 84.91M 84.91M 84.91M Totalt utbud 84,920,836.29502313 84,920,836.29502313 84,920,836.29502313

