Utforska Ethereans(OS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Ethereans(OS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om OS OS prisinformation OS officiell webbplats OS tokenomics OS Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Ethereans (OS) / Tokenomik / Ethereans (OS) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Ethereans(OS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD ethereans tokenomics Information om ethereans Ethereans (OS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ethereans(OS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 56.54K $ 56.54K $ 56.54K Totalt utbud: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerande utbud $ 856.01K $ 856.01K $ 856.01K FDV (värdering efter full utspädning): $ 66.05K $ 66.05K $ 66.05K Högsta någonsin: $ 74.06 $ 74.06 $ 74.06 Lägsta någonsin: $ 0.02209736 $ 0.02209736 $ 0.02209736 Aktuellt pris: $ 0.066048 $ 0.066048 $ 0.066048 Läs mer om priset på Ethereans(OS) Köp OS nu! Ethereans (OS) Information The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network. The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network. Officiell webbplats: https://ethereans.app/ Ethereans (OS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Ethereans (OS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet OS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många OS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår OS:s tokenomics, utforska OS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för OS Vill du veta vart OS kan vara på väg? På OS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se OS-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn