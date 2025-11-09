ETHERBUTTS Pris (METH)
Livepriset för ETHERBUTTS (METH) idag är $ 0.00000813, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för METH till USD är$ 0.00000813 per METH.
ETHERBUTTS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,681.92, med ett cirkulerande utbud på 944.65M METH. Under de senaste 24 timmarna handlades METH mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00002831, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000779.
I kortsiktigt resultat, rörde sig METH med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för ETHERBUTTS är $ 7.68K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av METH är 944.65M, med ett totalt utbud på 944649365.3536083. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.68K.
--
--
0.00%
0.00%
Under dagen var prisförändringen på ETHERBUTTS till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på ETHERBUTTS till USD $ -0.0000011176.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på ETHERBUTTS till USD $ -0.0000010563.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på ETHERBUTTS till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|--
|30 dagar
|$ -0.0000011176
|-13.74%
|60 dagar
|$ -0.0000010563
|-12.99%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på ETHERBUTTS potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Etherbutts (mETH) is a meme token forged straight from Ethereum’s cultural archives — inspired by Vitalik Buterin’s own reference to “etherbutts” and the legendary /r/buttcoin community. mETH is a sarcastic tribute to Ethereum’s history, flipping the chain’s seriousness into raw, cheeky humor. No roadmap, no promises — just pure on-chain comedy, decentralization, and community-driven fun.Lets make ETH GREAT AGAIN with $mETH
