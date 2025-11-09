ESV Capital Pris idag

Livepriset för ESV Capital (ESVC) idag är $ 0.00663468, med en förändring på 0.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ESVC till USD är$ 0.00663468 per ESVC.

ESV Capital rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 663,405, med ett cirkulerande utbud på 100.00M ESVC. Under de senaste 24 timmarna handlades ESVC mellan $ 0.00638179 (lägsta) och $ 0.00682974 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.193934, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00539879.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ESVC med -- under den senaste timmen och -19.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ESV Capital (ESVC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 663.41K$ 663.41K $ 663.41K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 663.41K$ 663.41K $ 663.41K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 99,999,917.859929 99,999,917.859929 99,999,917.859929

