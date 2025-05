Vad är ESG (ESG)

ESG Financial Platform is decentralized lending platform enabling users to supply/borrow cryptocurrency at a high APY rate. New DeFi paradigm, where we offer financial products actually tied to real economy of renewable energy industry on top of conventional DeFi products and NFT.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

ESG (ESG) resurs Officiell webbplats