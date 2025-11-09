Eris Amplified Luna Pris idag

Livepriset för Eris Amplified Luna (AMPLUNA) idag är $ 0.161139, med en förändring på 2.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AMPLUNA till USD är$ 0.161139 per AMPLUNA.

Eris Amplified Luna rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 477,054, med ett cirkulerande utbud på 2.95M AMPLUNA. Under de senaste 24 timmarna handlades AMPLUNA mellan $ 0.158818 (lägsta) och $ 0.16844 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.1, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.07169.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AMPLUNA med -1.37% under den senaste timmen och -5.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 477.05K$ 477.05K $ 477.05K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 477.60K$ 477.60K $ 477.60K Cirkulationsutbud 2.95M 2.95M 2.95M Totalt utbud 2,957,183.518269 2,957,183.518269 2,957,183.518269

Det aktuella börsvärdet för Eris Amplified Luna är $ 477.05K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AMPLUNA är 2.95M, med ett totalt utbud på 2957183.518269. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 477.60K.