ErectusDAO Pris idag

Livepriset för ErectusDAO (YUGE) idag är $ 0.179994, med en förändring på 3.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YUGE till USD är$ 0.179994 per YUGE.

ErectusDAO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 287,123, med ett cirkulerande utbud på 1.60M YUGE. Under de senaste 24 timmarna handlades YUGE mellan $ 0.17728 (lägsta) och $ 0.188093 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.281013, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.163916.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YUGE med -0.61% under den senaste timmen och -10.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ErectusDAO (YUGE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 287.12K$ 287.12K $ 287.12K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 287.12K$ 287.12K $ 287.12K Cirkulationsutbud 1.60M 1.60M 1.60M Totalt utbud 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

Det aktuella börsvärdet för ErectusDAO är $ 287.12K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av YUGE är 1.60M, med ett totalt utbud på 1595241.433839235. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 287.12K.