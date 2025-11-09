EquitEdge Pris idag

Livepriset för EquitEdge (EEG) idag är $ 0.05005, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EEG till USD är$ 0.05005 per EEG.

EquitEdge rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 20,019,981, med ett cirkulerande utbud på 400.00M EEG. Under de senaste 24 timmarna handlades EEG mellan $ 0.05005 (lägsta) och $ 0.05005 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.058283, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.04823955.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EEG med 0.00% under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

EquitEdge (EEG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Cirkulationsutbud 400.00M 400.00M 400.00M Totalt utbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för EquitEdge är $ 20.02M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av EEG är 400.00M, med ett totalt utbud på 500000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 25.02M.