EquitEdge Pris (EEG)
Livepriset för EquitEdge (EEG) idag är $ 0.05005, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EEG till USD är$ 0.05005 per EEG.
EquitEdge rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 20,019,981, med ett cirkulerande utbud på 400.00M EEG. Under de senaste 24 timmarna handlades EEG mellan $ 0.05005 (lägsta) och $ 0.05005 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.058283, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.04823955.
I kortsiktigt resultat, rörde sig EEG med 0.00% under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för EquitEdge är $ 20.02M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av EEG är 400.00M, med ett totalt utbud på 500000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 25.02M.
Under dagen var prisförändringen på EquitEdge till USD $ 0.0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på EquitEdge till USD $ 0.0000000000.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på EquitEdge till USD $ -0.0008851893.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på EquitEdge till USD $ -0.005926618346267264.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0.0
|0.00%
|30 dagar
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 dagar
|$ -0.0008851893
|-1.76%
|90 dagar
|$ -0.005926618346267264
|-10.58%
År 2040 skulle priset på EquitEdge potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut.