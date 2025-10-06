EnteriseCoin (ENT) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0 lägsta under 24-timmar $ 0 högsta under 24-timmar All Time High $ 0.094847 Lägsta pris $ 0.077312 Prisförändring (1H) -- Prisändring (1D) -- Prisändring (7D) -0.54%

EnteriseCoin (ENT) priset i realtid är $0.086161. Under de senaste 24 timmarna har ENT handlats mellan en lägsta nivå på $ 0 och en högsta nivå på $ 0, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. ENTs högsta pris genom tiderna är $ 0.094847, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.077312.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har ENT förändrats med -- under den senaste timmen, -- under 24 timmar och -0.54% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

EnteriseCoin (ENT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.38M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 43.08M Cirkulationsutbud 16.05M Totalt utbud 500,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för EnteriseCoin är $ 1.38M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ENT är 16.05M, med ett totalt utbud på 500000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 43.08M.