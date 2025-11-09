ENERGY COIN Pris idag

Livepriset för ENERGY COIN (ENERGY) idag är --, med en förändring på 4.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ENERGY till USD är-- per ENERGY.

ENERGY COIN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,406.29, med ett cirkulerande utbud på 999.81M ENERGY. Under de senaste 24 timmarna handlades ENERGY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00208531, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ENERGY med -0.47% under den senaste timmen och -22.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ENERGY COIN (ENERGY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K Cirkulationsutbud 999.81M 999.81M 999.81M Totalt utbud 999,809,745.474428 999,809,745.474428 999,809,745.474428

Det aktuella börsvärdet för ENERGY COIN är $ 9.41K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ENERGY är 999.81M, med ett totalt utbud på 999809745.474428. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.41K.