BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för ENERGY COIN idag är 0 USD.ENERGY börsvärdet är 9,406.29 USD. Följ prisuppdateringar för ENERGY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för ENERGY COIN idag är 0 USD.ENERGY börsvärdet är 9,406.29 USD. Följ prisuppdateringar för ENERGY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ENERGY

ENERGY prisinformation

Vad är ENERGY

ENERGY officiell webbplats

ENERGY tokenomics

ENERGY Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

ENERGY COIN Logotyp

ENERGY COIN Pris (ENERGY)

Onoterad

1 ENERGY-till-USD pris i realtid:

--
----
-4.50%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
ENERGY COIN (ENERGY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:06:34 (UTC+8)

ENERGY COIN Pris idag

Livepriset för ENERGY COIN (ENERGY) idag är --, med en förändring på 4.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ENERGY till USD är-- per ENERGY.

ENERGY COIN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,406.29, med ett cirkulerande utbud på 999.81M ENERGY. Under de senaste 24 timmarna handlades ENERGY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00208531, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ENERGY med -0.47% under den senaste timmen och -22.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ENERGY COIN (ENERGY) Marknadsinformation

$ 9.41K
$ 9.41K$ 9.41K

--
----

$ 9.41K
$ 9.41K$ 9.41K

999.81M
999.81M 999.81M

999,809,745.474428
999,809,745.474428 999,809,745.474428

Det aktuella börsvärdet för ENERGY COIN är $ 9.41K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ENERGY är 999.81M, med ett totalt utbud på 999809745.474428. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.41K.

ENERGY COIN Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208531
$ 0.00208531$ 0.00208531

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-4.54%

-22.73%

-22.73%

ENERGY COIN (ENERGY) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på ENERGY COIN till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på ENERGY COIN till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på ENERGY COIN till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på ENERGY COIN till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-4.54%
30 dagar$ 0-46.25%
60 dagar$ 0-64.49%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för ENERGY COIN

ENERGY COIN (ENERGY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ENERGY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ENERGY COIN (ENERGY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ENERGY COIN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som ENERGY COIN kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ENERGY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ENERGY COIN Price Prediction.

Vad är ENERGY COIN (ENERGY)

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of “monetary energy,” as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

ENERGY COIN (ENERGY) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om ENERGY COIN

Hur mycket kommer 1 ENERGY COIN att vara värd år 2030?
Om ENERGY COIN skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ENERGY COIN-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:06:34 (UTC+8)

ENERGY COIN (ENERGY) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om ENERGY COIN

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2918
$0.2918$0.2918

+45.90%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1140
$0.1140$0.1140

+128.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020826
$0.0020826$0.0020826

+197.51%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004542
$0.00004542$0.00004542

+130.55%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1140
$0.1140$0.1140

+128.00%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002418
$0.000000002418$0.000000002418

+117.64%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000013454
$0.0000013454$0.0000013454

+83.72%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.