End Wokeness (WOKE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om End Wokeness(WOKE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 06:15:20 (UTC+8)
USD

End Wokeness (WOKE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för End Wokeness(WOKE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 3.28K
$ 3.28K
Totalt utbud:
$ 970.84M
$ 970.84M
Cirkulerande utbud
$ 970.84M
$ 970.84M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.28K
$ 3.28K
Högsta någonsin:
$ 0.00213808
$ 0.00213808
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0

End Wokeness (WOKE) Information

End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness.

The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard.

The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness.

The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms.

The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation.

Officiell webbplats:
https://www.endwokeness.org

End Wokeness (WOKE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i End Wokeness (WOKE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet WOKE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många WOKE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår WOKE:s tokenomics, utforska WOKE-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för WOKE

Vill du veta vart WOKE kan vara på väg? På WOKE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

