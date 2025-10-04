Utforska End Wokeness(WOKE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WOKE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska End Wokeness(WOKE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WOKE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

End Wokeness (WOKE) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 3.28K
Totalt utbud: $ 970.84M
Cirkulerande utbud $ 970.84M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.28K
Högsta någonsin: $ 0.00213808
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

End Wokeness (WOKE) Information

End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community's native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation.

Officiell webbplats: https://www.endwokeness.org

End Wokeness (WOKE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i End Wokeness (WOKE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet WOKE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många WOKE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.