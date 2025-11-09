Emerge Pris idag

Livepriset för Emerge (EMERGE) idag är $ 0.00001205, med en förändring på 3.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EMERGE till USD är$ 0.00001205 per EMERGE.

Emerge rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,140,672, med ett cirkulerande utbud på 94.77B EMERGE. Under de senaste 24 timmarna handlades EMERGE mellan $ 0.00001168 (lägsta) och $ 0.0000126 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00002066, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000559.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EMERGE med +2.10% under den senaste timmen och -25.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Emerge (EMERGE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Cirkulationsutbud 94.77B 94.77B 94.77B Totalt utbud 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

