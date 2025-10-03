Utforska ELVIS(ELVIS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ELVIS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ELVIS(ELVIS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ELVIS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 112.13K $ 112.13K $ 112.13K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 996.54M $ 996.54M $ 996.54M FDV (värdering efter full utspädning): $ 112.52K $ 112.52K $ 112.52K Högsta någonsin: $ 0.00271165 $ 0.00271165 $ 0.00271165 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00011263 $ 0.00011263 $ 0.00011263 Läs mer om priset på ELVIS(ELVIS) Köp ELVIS nu! ELVIS (ELVIS) Information Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world. The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor. This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun. Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project. Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Officiell webbplats: https://www.elvisape.com ELVIS (ELVIS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ELVIS (ELVIS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ELVIS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ELVIS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ELVIS:s tokenomics, utforska ELVIS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ELVIS Vill du veta vart ELVIS kan vara på väg? På ELVIS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ELVIS-tokens prisförutsägelse nu! 