Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Elons Gamertag(RANDOM9), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 38.53K Totalt utbud: $ 979.81M Cirkulerande utbud $ 979.81M FDV (värdering efter full utspädning): $ 38.53K Högsta någonsin: $ 0.00134296 Lägsta någonsin: $ 0.0000094 Aktuellt pris: $ 0 Elons Gamertag (RANDOM9) Information RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects. RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him. RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account. The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry. There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk. Officiell webbplats: https://random9eth.com/ Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Elons Gamertag (RANDOM9) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RANDOM9-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RANDOM9-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn