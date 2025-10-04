Elon Trump (ET) Tokenomics

Elon Trump (ET) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Elon Trump(ET), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 01:11:46 (UTC+8)
USD

Elon Trump (ET) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Elon Trump(ET), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 39.92K
$ 39.92K$ 39.92K
Totalt utbud:
$ 2.10T
$ 2.10T$ 2.10T
Cirkulerande utbud
$ 2.10T
$ 2.10T$ 2.10T
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 39.92K
$ 39.92K$ 39.92K
Högsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0$ 0

Elon Trump (ET) Information

Elon Trump (ET) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Elon Musk and Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, Elon Trump (ET) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem.

Officiell webbplats:
https://elontrumpcoin.xyz/
Whitepaper:
https://elontrumpcoin.xyz/storage/2024/06/Whitepaper-ElonTrumpCoin-ET.pdf

Elon Trump (ET) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Elon Trump (ET) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ET-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ET-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ET:s tokenomics, utforska ET-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för ET

Vill du veta vart ET kan vara på väg? På ET sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn