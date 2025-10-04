Utforska ellow(Y) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om Y-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ellow(Y) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om Y-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ellow (Y) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ellow(Y), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 49.22K Totalt utbud: $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 987.22M FDV (värdering efter full utspädning): $ 49.86K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 ellow (Y) Information Yellow is a meme token launched on bnbchain, which is launched from fourmeme. $Y token has no utility so far. It aims to use yellow elements for secondary creation and viral spread. Since Binance's elements are mainly yellow, the goal of $Y is to build a community that likes yellow. By sharing memes and art related to yellow,brings Y token holders together closely. This is a PVE social experiment and also a performance art, to see whether the community can make a project better and whether it can make a yellow circle bigger and bigger. Officiell webbplats: https://y-cult.com/ ellow (Y) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ellow (Y) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet Y-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många Y-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår Y:s tokenomics, utforska Y-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för Y Vill du veta vart Y kan vara på väg? På Y sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se Y-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn