Eid Mubarak (EIDMUBARAK) Tokenomics
Eid Mubarak (EIDMUBARAK) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Eid Mubarak(EIDMUBARAK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Eid Mubarak (EIDMUBARAK) Information
#EidMubarak - A crypto meme launched on four, now taken over and developed by the community!
Community-Driven The crypto meme launched on four platforms has now transitioned to community governance! "Mubarak" meaning "blessed" in Arabic, combines with "Eid" (festival) to form "Eid Mubarak" - the traditional Islamic festival greeting celebrating spiritual renewal. Decentralized Community Governance Cultural Preservation Initiative Charity-Focused Tokenomics
Eid Mubarak (EIDMUBARAK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Eid Mubarak (EIDMUBARAK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet EIDMUBARAK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många EIDMUBARAK-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår EIDMUBARAK:s tokenomics, utforska EIDMUBARAK-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för EIDMUBARAK
Vill du veta vart EIDMUBARAK kan vara på väg? På EIDMUBARAK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn