Utforska Eggplant Finance(EGGP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EGGP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Eggplant Finance(EGGP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EGGP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!