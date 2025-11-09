BörsDEX+
Livepriset för Eggle Energy idag är 0.02986038 USD.ENG börsvärdet är 17,982,069 USD. Följ prisuppdateringar för ENG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ENG

ENG prisinformation

Vad är ENG

ENG whitepaper

ENG officiell webbplats

ENG tokenomics

ENG Prisförutsägelse

Eggle Energy Logotyp

Eggle Energy Pris (ENG)

Onoterad

1 ENG-till-USD pris i realtid:

$0.02986038
$0.02986038$0.02986038
-2.30%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare.
USD
Eggle Energy (ENG) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:50:51 (UTC+8)

Eggle Energy Pris idag

Livepriset för Eggle Energy (ENG) idag är $ 0.02986038, med en förändring på 2.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ENG till USD är$ 0.02986038 per ENG.

Eggle Energy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17,982,069, med ett cirkulerande utbud på 602.20M ENG. Under de senaste 24 timmarna handlades ENG mellan $ 0.02958645 (lägsta) och $ 0.03115155 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04452341, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02724465.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ENG med -2.41% under den senaste timmen och -12.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Eggle Energy (ENG) Marknadsinformation

$ 17.98M
$ 17.98M$ 17.98M

--
----

$ 20.82M
$ 20.82M$ 20.82M

602.20M
602.20M 602.20M

697,204,996.2257041
697,204,996.2257041 697,204,996.2257041

Det aktuella börsvärdet för Eggle Energy är $ 17.98M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ENG är 602.20M, med ett totalt utbud på 697204996.2257041. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.82M.

Eggle Energy Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02958645
$ 0.02958645$ 0.02958645
lägsta under 24-timmar
$ 0.03115155
$ 0.03115155$ 0.03115155
högsta under 24-timmar

$ 0.02958645
$ 0.02958645$ 0.02958645

$ 0.03115155
$ 0.03115155$ 0.03115155

$ 0.04452341
$ 0.04452341$ 0.04452341

$ 0.02724465
$ 0.02724465$ 0.02724465

-2.41%

-2.34%

-12.64%

-12.64%

Eggle Energy (ENG) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Eggle Energy till USD $ -0.00071818474152626.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Eggle Energy till USD $ -0.0066999376.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Eggle Energy till USD $ -0.0064537597.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Eggle Energy till USD $ -0.007848233211849346.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00071818474152626-2.34%
30 dagar$ -0.0066999376-22.43%
60 dagar$ -0.0064537597-21.61%
90 dagar$ -0.007848233211849346-20.81%

Prisförutsägelse för Eggle Energy

Eggle Energy (ENG) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ENG $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Eggle Energy (ENG) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Eggle Energy potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Eggle Energy kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ENG prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Eggle Energy Price Prediction.

Vad är Eggle Energy (ENG)

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Eggle Energy (ENG) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Eggle Energy

Hur mycket kommer 1 Eggle Energy att vara värd år 2030?
Om Eggle Energy skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Eggle Energy-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:50:51 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Eggle Energy

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.