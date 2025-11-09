Eggle Energy Pris idag

Livepriset för Eggle Energy (ENG) idag är $ 0.02986038, med en förändring på 2.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ENG till USD är$ 0.02986038 per ENG.

Eggle Energy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17,982,069, med ett cirkulerande utbud på 602.20M ENG. Under de senaste 24 timmarna handlades ENG mellan $ 0.02958645 (lägsta) och $ 0.03115155 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04452341, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02724465.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ENG med -2.41% under den senaste timmen och -12.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Eggle Energy (ENG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 17.98M$ 17.98M $ 17.98M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.82M$ 20.82M $ 20.82M Cirkulationsutbud 602.20M 602.20M 602.20M Totalt utbud 697,204,996.2257041 697,204,996.2257041 697,204,996.2257041

