Eefs (EEFS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Eefs(EEFS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.72K $ 2.72K $ 2.72K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.54K $ 4.54K $ 4.54K Högsta någonsin: $ 0.00273156 $ 0.00273156 $ 0.00273156 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Eefs (EEFS) Information Eefs is a meme coin on Ethereum Mainnet. Eefs is community driven project with a live staking contract giving back rewards to holders. Stake Eefs earn Eefs! Eefs is a regular project sponsor on Crypto & Coffee Spaces held live on X! Unfiltered degeneracy wrapped in a token. It's the sound your brain makes when you ape in without thinking. An original new meta, born from the chaos of the crypto culture. Officiell webbplats: https://eefs.xyz Eefs (EEFS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Eefs (EEFS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet EEFS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många EEFS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn