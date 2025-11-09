Edu3Games Pris idag

Livepriset för Edu3Games (EGN) idag är $ 0.01364517, med en förändring på 2.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EGN till USD är$ 0.01364517 per EGN.

Edu3Games rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,645,010, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M EGN. Under de senaste 24 timmarna handlades EGN mellan $ 0.01331351 (lägsta) och $ 0.01416189 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04242631, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01272809.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EGN med -0.45% under den senaste timmen och -7.03% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Edu3Games (EGN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 13.65M$ 13.65M $ 13.65M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 13.65M$ 13.65M $ 13.65M Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,999,798.335335 999,999,798.335335 999,999,798.335335

