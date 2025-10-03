ECOVITA (ECOVITA) Tokenomics

Marlknadsvärde:
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
Totalt utbud:
$ 7.00B
$ 7.00B$ 7.00B
Cirkulerande utbud
$ 790.00M
$ 790.00M$ 790.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 11.72M
$ 11.72M$ 11.72M
Högsta någonsin:
$ 0.00245733
$ 0.00245733$ 0.00245733
Lägsta någonsin:
$ 0.00167278
$ 0.00167278$ 0.00167278
Aktuellt pris:
$ 0.00167421
$ 0.00167421$ 0.00167421

ECOVITA (ECOVITA) Information

As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives.

🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits.

Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions.

[ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact.

[ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance.

[ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives.

Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact.

[ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards.

[ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth.

By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy.

The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives.

Officiell webbplats:
https://ecovitaofficial.com/
Whitepaper:
https://ecovita.gitbook.io/rec-ecovita/

ECOVITA (ECOVITA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i ECOVITA (ECOVITA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ECOVITA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ECOVITA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ECOVITA:s tokenomics, utforska ECOVITA-tokens pris i realtid!

