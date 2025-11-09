economycoin Pris idag

Livepriset för economycoin (ECONOMY) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ECONOMY till USD är-- per ECONOMY.

economycoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,008.21, med ett cirkulerande utbud på 999.17M ECONOMY. Under de senaste 24 timmarna handlades ECONOMY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ECONOMY med -- under den senaste timmen och -13.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

economycoin (ECONOMY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.01K$ 6.01K $ 6.01K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.01K$ 6.01K $ 6.01K Cirkulationsutbud 999.17M 999.17M 999.17M Totalt utbud 999,171,434.205725 999,171,434.205725 999,171,434.205725

Det aktuella börsvärdet för economycoin är $ 6.01K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ECONOMY är 999.17M, med ett totalt utbud på 999171434.205725. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.01K.