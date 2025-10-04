Utforska ECO AI(ECO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ECO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ECO AI(ECO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ECO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ECO AI (ECO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ECO AI(ECO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 15.79K Totalt utbud: $ 984.53M Cirkulerande utbud $ 984.53M FDV (värdering efter full utspädning): $ 15.79K Högsta någonsin: $ 0.00189182 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 ECO AI (ECO) Information EcoAI: On a Mission to save the World. EcoAI is an AI-powered ecosystem designed to create utilities that generate revenue. Hosted on carbon-free cloud servers, it fosters creativity, engagement, and eco-conscious innovation through four interconnected AI Agents that learn from and improve each other: 1. AI Agent Builder: A custom dApp where users can create their own AI agents or use pre-built ones like Echo AI (eco-focused), Pirate (a Solana expert), or Marvin (a crypto-savvy pessimist). 2. AI X Army: An automated tool to trend hashtags or tokens while reinvesting profits into sustainability. 3. X AI Agent: Focused on spreading $ECO’s mission for a greener world on X. 4. TG AI Agent: A Telegram chatbot packed with all things EcoAI, built on GROK’s LLM. EcoAI represents the future of AI innovation, merging profitability with purpose. By choosing EcoAI, you’re not just joining a tech revolution—you’re actively contributing to a greener, more sustainable planet.🌱 Officiell webbplats: https://eco-ai.vip/ ECO AI (ECO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ECO AI (ECO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ECO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ECO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.