Early is the premium degen culture coin on Radix, based on the powerful crypto concept of "getting in early". So far early has launched the first Radix trading and tipping bots on Telegram, a subscription platform for NFT drops called earlyStudios, a collection of 353 dynamic NFTs and an instant asset swapping tool. Early is 100% fair launched.
EARLY Radix (EARLY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i EARLY Radix (EARLY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet EARLY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många EARLY-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår EARLY:s tokenomics, utforska EARLY-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för EARLY
Vill du veta vart EARLY kan vara på väg? På EARLY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
