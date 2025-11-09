BörsDEX+
Livepriset för EAGLES WINGS idag är 0 USD.EGW börsvärdet är 38,981 USD. Följ prisuppdateringar för EGW till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

EAGLES WINGS Logotyp

EAGLES WINGS Pris (EGW)

Onoterad

1 EGW-till-USD pris i realtid:

--
----
-1.50%1D
Denna token-data kommer från tredjepart.
EAGLES WINGS (EGW) Live Pris Diagram
EAGLES WINGS Pris idag

Livepriset för EAGLES WINGS (EGW) idag är --, med en förändring på 1.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EGW till USD är-- per EGW.

EAGLES WINGS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,981, med ett cirkulerande utbud på 446.95B EGW. Under de senaste 24 timmarna handlades EGW mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EGW med -0.55% under den senaste timmen och -6.58% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

EAGLES WINGS (EGW) Marknadsinformation

$ 38.98K
--
$ 38.98K
446.95B
446,949,443,649.4603
Det aktuella börsvärdet för EAGLES WINGS är $ 38.98K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av EGW är 446.95B, med ett totalt utbud på 446949443649.4603. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 38.98K.

EAGLES WINGS Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.55%

-1.54%

-6.58%

-6.58%

EAGLES WINGS (EGW) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på EAGLES WINGS till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på EAGLES WINGS till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på EAGLES WINGS till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på EAGLES WINGS till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-1.54%
30 dagar$ 0-54.79%
60 dagar$ 0-49.36%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för EAGLES WINGS

EAGLES WINGS (EGW) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för EGW $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
EAGLES WINGS (EGW) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på EAGLES WINGS potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som EAGLES WINGS kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för EGW prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på EAGLES WINGS Price Prediction.

Vad är EAGLES WINGS (EGW)

EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.

EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.

One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.

Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.

Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.

EAGLES WINGS (EGW) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om EAGLES WINGS

Hur mycket kommer 1 EAGLES WINGS att vara värd år 2030?
Om EAGLES WINGS skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella EAGLES WINGS-priser och förväntad avkastning.
EAGLES WINGS (EGW) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.