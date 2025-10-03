Utforska Dyordotcom(DYOR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DYOR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Dyordotcom(DYOR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DYOR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Dyordotcom (DYOR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Dyordotcom(DYOR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 780.41K Totalt utbud: $ 468.74M Cirkulerande utbud $ 468.74M FDV (värdering efter full utspädning): $ 780.41K Högsta någonsin: $ 0.02001748 Lägsta någonsin: $ 0.00146334 Aktuellt pris: $ 0.00166368 Dyordotcom (DYOR) Information Your go-to platform for real-time crypto insights, charts, and trading! Providing traders with transparency and control in Web3. All the Digital Tools for Your Crypto Project in One Place DYOR brings everything you need to manage, grow, and scale your crypto project into one seamless platform. Whether you're launching a new token, managing a thriving community, or building long-term strategies, we've got you covered. Our dashboard integrates essential tools for transparency, marketing, analytics, and security, all in one user-friendly interface. - Powerful capabilities in a streamlined UX - Transparent pricing - Proprietary software - Responsive customer service - Next Gen trading features

Next Gen trading features Officiell webbplats: https://dyor.com Dyordotcom (DYOR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Dyordotcom (DYOR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DYOR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DYOR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DYOR:s tokenomics, utforska DYOR-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DYOR Vill du veta vart DYOR kan vara på väg? På DYOR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DYOR-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn