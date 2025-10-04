Utforska DWOG THE DOG(DWOG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DWOG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DWOG THE DOG(DWOG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DWOG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DWOG THE DOG (DWOG) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DWOG THE DOG(DWOG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 9.19K $ 9.19K $ 9.19K Totalt utbud: $ 989.10M $ 989.10M $ 989.10M Cirkulerande utbud $ 989.10M $ 989.10M $ 989.10M FDV (värdering efter full utspädning): $ 9.19K $ 9.19K $ 9.19K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 DWOG THE DOG (DWOG) Information just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space $DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto. $DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way. Officiell webbplats: https://dwogonsol.com/ DWOG THE DOG (DWOG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DWOG THE DOG (DWOG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DWOG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DWOG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn