MEXC Exchange / Kryptopris / Dungeon Arena (DUN) / Tokenomik / Dungeon Arena (DUN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Dungeon Arena(DUN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 6.16K $ 6.16K $ 6.16K Totalt utbud: $ 921.48M $ 921.48M $ 921.48M Cirkulerande utbud $ 921.48M $ 921.48M $ 921.48M FDV (värdering efter full utspädning): $ 6.16K $ 6.16K $ 6.16K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Dungeon Arena(DUN) Köp DUN nu! Dungeon Arena (DUN) Information Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena. $DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth. Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience. Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena. Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena. Officiell webbplats: https://www.dungeonarena.xyz/ Whitepaper: https://dungeon-arena.gitbook.io/dungeon-arena Dungeon Arena (DUN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Dungeon Arena (DUN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DUN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DUN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DUN:s tokenomics, utforska DUN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DUN Vill du veta vart DUN kan vara på väg? På DUN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DUN-tokens prisförutsägelse nu! 