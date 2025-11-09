DUNA AI Pris idag

Livepriset för DUNA AI (DUNA) idag är --, med en förändring på 11.79% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DUNA till USD är-- per DUNA.

DUNA AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 238,890, med ett cirkulerande utbud på 1.00B DUNA. Under de senaste 24 timmarna handlades DUNA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00300003, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DUNA med -0.83% under den senaste timmen och -25.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DUNA AI (DUNA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 238.89K$ 238.89K $ 238.89K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 238.89K$ 238.89K $ 238.89K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för DUNA AI är $ 238.89K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DUNA är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 238.89K.