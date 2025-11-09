DuelNow Pris idag

Livepriset för DuelNow (DNOW) idag är $ 0.00182244, med en förändring på 0.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DNOW till USD är$ 0.00182244 per DNOW.

DuelNow rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 169,041, med ett cirkulerande utbud på 91.80M DNOW. Under de senaste 24 timmarna handlades DNOW mellan $ 0.00171548 (lägsta) och $ 0.00197863 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04443182, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00036537.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DNOW med +3.85% under den senaste timmen och +17.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DuelNow (DNOW) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 169.04K$ 169.04K $ 169.04K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Cirkulationsutbud 91.80M 91.80M 91.80M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

