Dudu Pris idag

Livepriset för Dudu (DUDU) idag är $ 0.00000522, med en förändring på 3.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DUDU till USD är$ 0.00000522 per DUDU.

Dudu rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,222.53, med ett cirkulerande utbud på 1.00B DUDU. Under de senaste 24 timmarna handlades DUDU mellan $ 0.0000052 (lägsta) och $ 0.00000543 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00016209, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000408.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DUDU med 0.00% under den senaste timmen och -47.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dudu (DUDU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.22K$ 5.22K $ 5.22K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.22K$ 5.22K $ 5.22K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

