What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022.
What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem.
To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT
Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX
DucatusX (DUCX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i DucatusX (DUCX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet DUCX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många DUCX-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår DUCX:s tokenomics, utforska DUCX-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för DUCX
Vill du veta vart DUCX kan vara på väg? På DUCX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
