Livepriset för Drops Ownership Power (DOP) idag är $ 0.0044715, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOP till USD är$ 0.0044715 per DOP.

Drops Ownership Power rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 60,178, med ett cirkulerande utbud på 13.46M DOP. Under de senaste 24 timmarna handlades DOP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.75, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00102064.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOP med -- under den senaste timmen och +0.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Drops Ownership Power (DOP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 60.18K$ 60.18K $ 60.18K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 67.07K$ 67.07K $ 67.07K Cirkulationsutbud 13.46M 13.46M 13.46M Totalt utbud 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Drops Ownership Power är $ 60.18K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DOP är 13.46M, med ett totalt utbud på 15000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 67.07K.