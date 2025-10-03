Drop Staked TIA (DTIA) Tokenomics
Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX.
Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.
Drop Staked TIA (DTIA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Drop Staked TIA (DTIA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet DTIA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många DTIA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår DTIA:s tokenomics, utforska DTIA-tokens pris i realtid!
