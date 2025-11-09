Drop Staked INIT Pris idag

Livepriset för Drop Staked INIT (DEINIT) idag är $ 0.19786, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DEINIT till USD är$ 0.19786 per DEINIT.

Drop Staked INIT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,835.28, med ett cirkulerande utbud på 59.82K DEINIT. Under de senaste 24 timmarna handlades DEINIT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.788788, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.193059.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DEINIT med -- under den senaste timmen och -14.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Drop Staked INIT (DEINIT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Cirkulationsutbud 59.82K 59.82K 59.82K Totalt utbud 59,816.553167 59,816.553167 59,816.553167

Det aktuella börsvärdet för Drop Staked INIT är $ 11.84K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DEINIT är 59.82K, med ett totalt utbud på 59816.553167. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.84K.