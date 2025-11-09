DRESSdio Pris idag

Livepriset för DRESSdio (DRESS) idag är $ 0.01500449, med en förändring på 0.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DRESS till USD är$ 0.01500449 per DRESS.

DRESSdio rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,291,890, med ett cirkulerande utbud på 352.68M DRESS. Under de senaste 24 timmarna handlades DRESS mellan $ 0.01493242 (lägsta) och $ 0.015565 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.152477, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01468006.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DRESS med -0.33% under den senaste timmen och -64.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DRESSdio (DRESS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 30.01M$ 30.01M $ 30.01M Cirkulationsutbud 352.68M 352.68M 352.68M Totalt utbud 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

