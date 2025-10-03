Utforska Drep(DREP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DREP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Drep(DREP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DREP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Drep (DREP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Drep(DREP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 74.06K $ 74.06K $ 74.06K Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 57.41M $ 57.41M $ 57.41M FDV (värdering efter full utspädning): $ 129.02K $ 129.02K $ 129.02K Högsta någonsin: $ 3.98 $ 3.98 $ 3.98 Lägsta någonsin: $ 0.00011202 $ 0.00011202 $ 0.00011202 Aktuellt pris: $ 0.00129017 $ 0.00129017 $ 0.00129017 Läs mer om priset på Drep(DREP) Köp DREP nu! Drep (DREP) Information Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: - Build an infrastructure to accelerate internet platforms' (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization - Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering - Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency - Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: Build an infrastructure to accelerate internet platforms' (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization

Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering

Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency

Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition Officiell webbplats: https://www.drep.org Drep (DREP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Drep (DREP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DREP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DREP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DREP:s tokenomics, utforska DREP-tokens pris i realtid!