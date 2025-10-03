Utforska DREAM(DREAM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DREAM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DREAM(DREAM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DREAM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 112.83K $ 112.83K $ 112.83K Totalt utbud: $ 996.90M $ 996.90M $ 996.90M Cirkulerande utbud $ 996.90M $ 996.90M $ 996.90M FDV (värdering efter full utspädning): $ 112.83K $ 112.83K $ 112.83K Högsta någonsin: $ 0.01634701 $ 0.01634701 $ 0.01634701 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00011318 $ 0.00011318 $ 0.00011318 Läs mer om priset på DREAM(DREAM) Köp DREAM nu! DREAM (DREAM) Information Dreamcoins is an AI token launcher. Simply input a prompt or upload an image and the platform instantly generates and deploys the token for you - no wallet or ETH required. Dreamcoins is building tools to make token launches as easy as chatting with Claude or ChatGPT. Dreamcoins is the easiest way to launch a token and also allows for anonymous token launches. The platform streamlines the entire token creation process, eliminating technical barriers and complex smart contract interactions. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DREAM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DREAM-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DREAM:s tokenomics, utforska DREAM-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DREAM Vill du veta vart DREAM kan vara på väg? På DREAM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DREAM-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn