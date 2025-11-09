Drawcast Pris idag

Livepriset för Drawcast (DRAW) idag är $ 0.00000175, med en förändring på 0.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DRAW till USD är$ 0.00000175 per DRAW.

Drawcast rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 175,040, med ett cirkulerande utbud på 100.00B DRAW. Under de senaste 24 timmarna handlades DRAW mellan $ 0.00000171 (lägsta) och $ 0.0000018 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00000311, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DRAW med -0.06% under den senaste timmen och -16.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Drawcast (DRAW) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 175.04K$ 175.04K $ 175.04K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 175.04K$ 175.04K $ 175.04K Cirkulationsutbud 100.00B 100.00B 100.00B Totalt utbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Drawcast är $ 175.04K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DRAW är 100.00B, med ett totalt utbud på 100000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 175.04K.