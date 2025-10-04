DragonWifBeard (DWB) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om DragonWifBeard(DWB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 02:41:50 (UTC+8)
DragonWifBeard (DWB) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DragonWifBeard(DWB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 13.15K
Totalt utbud:
$ 999.16M
Cirkulerande utbud
$ 999.16M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 13.15K
Högsta någonsin:
$ 0.0013331
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
DragonWifBeard (DWB) Information

Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon!

More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard.

Officiell webbplats:
https://DragonWifBeard.Pet

DragonWifBeard (DWB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i DragonWifBeard (DWB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet DWB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många DWB-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår DWB:s tokenomics, utforska DWB-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för DWB

Vill du veta vart DWB kan vara på väg? På DWB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

