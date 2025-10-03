Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomics
Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Dragon Crypto Aurum(DCAU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Dragon Crypto Aurum (DCAU) Information
Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain.
For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/
Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings.
DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit:
https://aurumdraconis.dragoncrypto.io
DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.
Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Dragon Crypto Aurum (DCAU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet DCAU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många DCAU-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår DCAU:s tokenomics, utforska DCAU-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för DCAU
Vill du veta vart DCAU kan vara på väg? På DCAU sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
