Dr Emma Sage Pris idag

Livepriset för Dr Emma Sage (EMMA) idag är $ 0.00017512, med en förändring på 10.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EMMA till USD är$ 0.00017512 per EMMA.

Dr Emma Sage rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 175,300, med ett cirkulerande utbud på 1.00B EMMA. Under de senaste 24 timmarna handlades EMMA mellan $ 0.00017505 (lägsta) och $ 0.00019975 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00037869, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003384.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EMMA med -0.58% under den senaste timmen och -36.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dr Emma Sage (EMMA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 175.30K$ 175.30K $ 175.30K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 175.30K$ 175.30K $ 175.30K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

