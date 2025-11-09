DPAI Pris idag

Livepriset för DPAI (DPAI) idag är $ 0.00050752, med en förändring på 0.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DPAI till USD är$ 0.00050752 per DPAI.

DPAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,075.18, med ett cirkulerande utbud på 10.00M DPAI. Under de senaste 24 timmarna handlades DPAI mellan $ 0.00050752 (lägsta) och $ 0.00051453 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01647213, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00050752.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DPAI med -0.38% under den senaste timmen och -13.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DPAI (DPAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Cirkulationsutbud 10.00M 10.00M 10.00M Totalt utbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för DPAI är $ 5.08K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DPAI är 10.00M, med ett totalt utbud på 10000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.08K.