Dosa the Demon Pris (DOSA)
Livepriset för Dosa the Demon (DOSA) idag är $ 0.0004482, med en förändring på 1.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOSA till USD är$ 0.0004482 per DOSA.
Dosa the Demon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 440,266, med ett cirkulerande utbud på 980.00M DOSA. Under de senaste 24 timmarna handlades DOSA mellan $ 0.00043754 (lägsta) och $ 0.00046183 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00220213, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00018326.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DOSA med -0.37% under den senaste timmen och -23.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Dosa the Demon är $ 440.27K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DOSA är 980.00M, med ett totalt utbud på 980000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 440.27K.
-0.37%
-1.15%
-23.31%
-23.31%
Under dagen var prisförändringen på Dosa the Demon till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Dosa the Demon till USD $ -0.0002210545.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Dosa the Demon till USD $ -0.0003089715.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Dosa the Demon till USD $ -0.000759017631724368.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-1.15%
|30 dagar
|$ -0.0002210545
|-49.32%
|60 dagar
|$ -0.0003089715
|-68.93%
|90 dagar
|$ -0.000759017631724368
|-62.87%
År 2040 skulle priset på Dosa the Demon potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.
The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.
DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.
The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.
While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.
At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.
