Livepriset för Dosa the Demon idag är 0.0004482 USD.DOSA börsvärdet är 440,266 USD. Följ prisuppdateringar för DOSA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om DOSA

DOSA prisinformation

Vad är DOSA

DOSA officiell webbplats

DOSA tokenomics

DOSA Prisförutsägelse

Dosa the Demon Logotyp

Dosa the Demon Pris (DOSA)

Onoterad

1 DOSA-till-USD pris i realtid:

$0.00044965
$0.00044965$0.00044965
-0.90%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare.
USD
Dosa the Demon (DOSA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:49:43 (UTC+8)

Dosa the Demon Pris idag

Livepriset för Dosa the Demon (DOSA) idag är $ 0.0004482, med en förändring på 1.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOSA till USD är$ 0.0004482 per DOSA.

Dosa the Demon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 440,266, med ett cirkulerande utbud på 980.00M DOSA. Under de senaste 24 timmarna handlades DOSA mellan $ 0.00043754 (lägsta) och $ 0.00046183 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00220213, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00018326.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOSA med -0.37% under den senaste timmen och -23.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dosa the Demon (DOSA) Marknadsinformation

$ 440.27K
$ 440.27K$ 440.27K

--
----

$ 440.27K
$ 440.27K$ 440.27K

980.00M
980.00M 980.00M

980,000,000.0
980,000,000.0 980,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Dosa the Demon är $ 440.27K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DOSA är 980.00M, med ett totalt utbud på 980000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 440.27K.

Dosa the Demon Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00043754
$ 0.00043754$ 0.00043754
lägsta under 24-timmar
$ 0.00046183
$ 0.00046183$ 0.00046183
högsta under 24-timmar

$ 0.00043754
$ 0.00043754$ 0.00043754

$ 0.00046183
$ 0.00046183$ 0.00046183

$ 0.00220213
$ 0.00220213$ 0.00220213

$ 0.00018326
$ 0.00018326$ 0.00018326

-0.37%

-1.15%

-23.31%

-23.31%

Dosa the Demon (DOSA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Dosa the Demon till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Dosa the Demon till USD $ -0.0002210545.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Dosa the Demon till USD $ -0.0003089715.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Dosa the Demon till USD $ -0.000759017631724368.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-1.15%
30 dagar$ -0.0002210545-49.32%
60 dagar$ -0.0003089715-68.93%
90 dagar$ -0.000759017631724368-62.87%

Prisförutsägelse för Dosa the Demon

Dosa the Demon (DOSA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DOSA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Dosa the Demon (DOSA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Dosa the Demon potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Dosa the Demon (DOSA)

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

Dosa the Demon (DOSA) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Dosa the Demon

Hur mycket kommer 1 Dosa the Demon att vara värd år 2030?
Om Dosa the Demon skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Dosa the Demon-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:49:43 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.