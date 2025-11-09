Dosa the Demon Pris idag

Livepriset för Dosa the Demon (DOSA) idag är $ 0.0004482, med en förändring på 1.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOSA till USD är$ 0.0004482 per DOSA.

Dosa the Demon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 440,266, med ett cirkulerande utbud på 980.00M DOSA. Under de senaste 24 timmarna handlades DOSA mellan $ 0.00043754 (lägsta) och $ 0.00046183 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00220213, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00018326.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOSA med -0.37% under den senaste timmen och -23.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dosa the Demon (DOSA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 440.27K$ 440.27K $ 440.27K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 440.27K$ 440.27K $ 440.27K Cirkulationsutbud 980.00M 980.00M 980.00M Totalt utbud 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

