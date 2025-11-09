Dorol Pris idag

Livepriset för Dorol (DRL) idag är $ 3,860.34, med en förändring på 0.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DRL till USD är$ 3,860.34 per DRL.

Dorol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 51,567, med ett cirkulerande utbud på 13.36 DRL. Under de senaste 24 timmarna handlades DRL mellan $ 3,835.87 (lägsta) och $ 3,867.67 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4,469.59, medan det lägsta priset någonsin var $ 3,321.49.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DRL med -- under den senaste timmen och +0.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dorol (DRL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 51.57K$ 51.57K $ 51.57K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 38.60B$ 38.60B $ 38.60B Cirkulationsutbud 13.36 13.36 13.36 Totalt utbud 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

