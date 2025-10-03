Utforska Dopex Rebate(RDPX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RDPX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Dopex Rebate(RDPX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RDPX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

RDPX tokenomics Dopex Rebate (RDPX) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Dopex Rebate(RDPX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Dopex Rebate (RDPX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Dopex Rebate(RDPX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Totalt utbud: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Cirkulerande utbud $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Högsta någonsin: $ 315.58 $ 315.58 $ 315.58 Lägsta någonsin: $ 0.308974 $ 0.308974 $ 0.308974 Aktuellt pris: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Läs mer om priset på Dopex Rebate(RDPX) Köp RDPX nu! Dopex Rebate (RDPX) Information rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX. rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. Officiell webbplats: https://dopex.io Dopex Rebate (RDPX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Dopex Rebate (RDPX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RDPX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RDPX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 