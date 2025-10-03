Utforska DOODiPALS(DOODI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOODI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DOODiPALS(DOODI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOODI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DOODiPALS (DOODI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DOODiPALS(DOODI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 16.22M $ 16.22M $ 16.22M Totalt utbud: $ 961.10M $ 961.10M $ 961.10M Cirkulerande utbud $ 961.10M $ 961.10M $ 961.10M FDV (värdering efter full utspädning): $ 16.22M $ 16.22M $ 16.22M Högsta någonsin: $ 0.01888342 $ 0.01888342 $ 0.01888342 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.01690309 $ 0.01690309 $ 0.01690309 DOODiPALS (DOODI) Information Doodipals $DOODI $DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning. Apeiron's team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they're expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products. Officiell webbplats: https://www.doodipals.com/ DOODiPALS (DOODI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DOODiPALS (DOODI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DOODI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DOODI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.